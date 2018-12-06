ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. В следующие 90 дней Китай и США ставят главной целью отмену всех дополнительных пошлин, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"В следующие 90 дней Китай и США ставят перед собой окончательной целью отмену всех дополнительных пошлин", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Он добавил, что стороны в соответствии с принципами взаимоуважения, равенства и учета взаимных озабоченностей проведут консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и постараются достигнуть консенсуса.

Китай также уверен, что в течение 90 дней сможет достигнуть с США соглашения по торговым вопросам. "Встреча руководителей Китая и США прошла очень успешно. Стороны уже пришли к очень важному консенсусу по торговым вопросам. Делегации двух стран сейчас очень успешно взаимодействуют. У нас есть полная уверенность в достижении соглашения в течение следующих 90 дней", — заявил Гао Фэн.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.