С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует изменить подход к предложению инфляционных ОФЗ на аукционах, намерен предлагать их на регулярной основе, сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

"Мы планируем изменить наш подход к предложению этой бумаги (инфляционных ОФЗ — ред.). Постараемся сделать так, чтобы возможность их приобретения на аукционах появлялась регулярно у участников рынка", — сказал он по видеосвязи в рамках Российского облигационного конгресса.

"Мы хотим предлагать "линкеры" регулярно. Я думаю, что постараемся делать это ежемесячно. Может быть, даже в одну из сред месяца, условно в третью среду месяца, какой-то индикативный объем по инфляционным бумагам, в случае если не будет заявляться мнение инвесторов о более значимом объеме, будем предлагать", — добавил он.

До конца года Минфин России точно предложит этот инструмент, заключил он.