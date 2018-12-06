ЛОНДОН, 6 дек — ПРАЙМ. Выбрать меньшее из зол – в такой ситуации оказались британские парламентарии, которым 11 декабря предстоит определить сценарий выхода страны из Евросоюза.

Вопрос сейчас в том, будет ли процесс Brexit контролируемым или нет. Для первого варианта парламенту на следующей неделе необходимо одобрить согласованный Лондоном и Брюсселем документ о параметрах выхода из ЕС. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, "это самая лучшая сделка, которой мы могли добиться на переговорах".

Однако ее слова убеждают не всех. Многие парламентарии или сомневаются, или намерены проголосовать против соглашения, несмотря на то что это может на месяцы парализовать все сферы жизни Британии и тяжело ударить по экономике страны. А некоторые, причем из партии власти, и вовсе выступают за проведение нового референдума по Brexit.

СОГЛАШЕНИЕ РАЗДОРА

Параметры соглашения Лондон и Брюссель согласовали еще в октябре. Мэй с большим трудом удалось уговорить министров поддержать документ. Споры по документу продолжались на решающем заседании кабинета министров более пяти часов и завершились несколькими отставками. Поводом для споров послужили противоречия между сторонниками "жесткого" Brexit с разрывом всех связей с ЕС и теми, кто хотел сохранения сотрудничества с ЕС хотя бы на минимальном уровне.

Еще перед тем, как документ был внесен в парламент, все оппозиционные партии заявили, что не намерены его поддерживать. В такой ситуации судьбу соглашения может решить Демократическая юнионистская партия (DUP), так как только в блоке с ней консерваторы образуют в палате общин большинство, способное принять предлагаемый закон даже при возражении других партий. Но юнионисты требуют внести в проект соглашения несколько поправок.

Несмотря на то что премьер потратила уже несколько недель на то, чтобы убедить голосовать за документ, ей пока не удалось обеспечить единства даже в собственной партии.

"В Консервативной партии нет единства. Есть сторонники "жесткого" Brexit, есть те, кто считает, что процедуру выхода из ЕС следует остановить – целый спектр голосов. И я не могу сказать, что с предложенным (Мэй) документом согласна вся фракция (в палате общин). Под давлением аргументов количество тех, кто может поддержать (соглашение) медленно растет, но я ничего не могу сказать о том, насколько много будет "бунтовщиков" (тех консерваторов, кто проголосует против)", — сказал РИА Новости источник, близкий к Консервативной партии.

"Возможно, что парламентарии столкнутся с реальностью того, что страна может выйти из ЕС без сделки, и пойдут на компромисс. Все решится в день голосования, сейчас никто не делает прогнозов, и сопротивление (условиям документа) велико", — добавил он.

ЛЕЙБОРИСТЫ И ШОТЛАНДИЯ ПРОТИВ

О категорическом неприятии условий соглашения последовательно заявляют лейбористы. В конце ноября лидер партии Джереми Корбин распространил специальное заявление, в котором указал, что его позиция окончательная и неизменная: лейбористы в парламенте не поддержат план Мэй.

"Это неприемлемая для страны сделка. Она — результат жалкого провала на переговорах, она делает нас худшим местом в мире. Она дает нам меньше возможностей в определении нашего будущего, а также ставит под угрозу наши рабочие места и стандарты жизни. Вот почему лейбористы будут возражать против этой сделки в парламенте", — заявил Корбин.

Источник РИА Новости в Лейбористской партии подтвердил, что депутаты-лейбористы будут голосовать против условий соглашения.

"На сегодня я не вижу какой-то платформы, которая бы поддержала сделку. Как заявил наш лидер, эта сделка наносит ущерб стране. Наша позиция не изменилась", — сказал собеседник агентства.

Фракция шотландских националистов также будет голосовать против соглашения. В среду, 5 декабря, ее лидер Иан Блэкфорд обвинил Мэй в том, что правительство скрывало детали соглашения. В опубликованном докладе о юридических аспектах Brexit Блэкфорд усмотрел гарантии постоянного сохранения членства Северной Ирландии в европейском таможенном союзе и доступа на единый рынок ЕС. Представитель Шотландской национальной партии спросил Мэй на слушаниях в парламенте, почему ее правительство дает такие преимущества одному региону и не дает Шотландии.

ЧТО ЕСЛИ?

Если парламент поддержит соглашение, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза и начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной.

Но если парламент проголосует против, то правительство в течение 21 дня должно будет выступить с заявлением о том, что планирует делать далее.

Наиболее вероятным вариантом развития событий может стать выход страны из ЕС без соглашения. То есть Британия покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, и одновременно прекратится любое взаимодействие с ЕС. В условиях несогласованности формата дальнейшего сотрудничества Британия останется "отрезанной" от Европы, и правительству предстоит искать выходы для предотвращения коллапса.

Еще одним вариантом развития событий может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте, чтобы склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки".

По мнению некоторых британских парламентариев, возможен и новый референдум по Brexit. В частности, экс-министр образования в кабинете Мэй, консерватор Джастин Гриниг заявила на прошлой неделе, что повторный плебисцит все еще возможен, он может пройти 30 мая 2019 года.

"После голосования 11 декабря мы можем провести референдум, предварительно, 30 мая следующего года. Наряду с этим мы могли бы продлить действие статьи 50 (членство Британии в ЕС), как я предполагаю, на четыре месяца — до 29 июля 2019 года", — сказала Грининг.

Правительство, однако, выступает категорически против проведения второго референдума, заявляя, что народ ясно выразил свою волю в 2016 году.

БИЗНЕС В ОЖИДАНИИ

Ситуация неопределенности, естественно, не нравится бизнесу. Руководитель британской организации Institute of Directors (IoD), объединяющей директоров компаний и высокопоставленных менеджеров, Стивен Мартин от имени делового сообщества попросил британский парламент поддержать предлагаемое правительством соглашение о Brexit как компромиссное.

"Из-за медленного продвижения (переговорного процесса) в последние несколько месяцев бизнес начал беспокоиться о том, что Британия и ЕС могут никогда не согласовать условия выхода из ЕС. Однако сегодняшний шаг не решает проблему неопределенности для бизнеса. Совсем не ясно, как поступит парламент. Согласованная сегодня сделка вызывает широкий спектр эмоций и разную реакцию в политических кругах и даже среди представителей бизнеса. Но мы считаем, что главным сейчас должно стать стремление избежать выхода из ЕС без соглашения", — говорится в полученном ранее РИА Новости письменном заявлении Мартина.

Глава IoD призвал политические партии перед голосованием в парламенте задуматься о последствиях такого варианта развития событий.

От исхода голосования зависит и судьба крупных инвестиций в авиастроительную отрасль. Летом 2018 года, после того как из-за проблем на переговорах Лондона и Брюсселя возникла вероятность выхода Британии из ЕС без итогового соглашения, холдинг Airbus объявил, что временно прекращает вкладывать деньги в проекты в Великобритании. Однако, утверждают в компании, инвестиции возобновятся, если британский парламент утвердит согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit.

"У нас большие возможности, но решение о приостановке инвестиций было принято именно из-за неопределенности, которой мы хотели бы избежать", — заявила старший вице-президент компании Кэтрин Беннетт.

Есть и настроенные более скептически. По мнению директора по связям с органами власти в регионе EMEA инвестбанка Citi Алана Хоуманна, участники финансового рынка не ожидают, что парламент одобрит предложенный Мэй план по Brexit на следующей неделе.

"Мы, похоже, в конце этой дороги (соглашение по Brexit), но я не ожидаю, что все закончится на следующей неделе. В реальности мы все еще далеко от этого. Скорее всего, будет второе голосование, которое, возможно, захватит начало следующего года", — сказал он.

Также, по его словам, рынок частично заложил такой исход в свои позиции, а также возможные варианты развития событий, которые могут быть самыми разнообразными, начиная от всеобщих парламентских выборов до второго референдума по Brexit.

ЦЕНТРОБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

О последствиях выхода Британии из ЕС без сделки предупредил и глава Минфина и Центробанка Марк Карни. По его словам, стоимость продовольствия при таком развитии событий возрастет на 10%.

"Банк провел техническую оценку воздействия (разных сценариев Brexit) на тарифы, продовольствие и напитки. Суммарный эффект зависит от сценария, но это (выход из ЕС без "сделки") может привести к росту цен на продовольствие в стране… Если фунт стерлингов упадет на 25%, то стоимость потребительской корзины вырастет на 10%", — сказал Карни, выступая в парламенте.

По его словам, повышение цен станет "разовым эффектом", однако это очень быстро почувствуют потребители, которые начнут покупать более дешевые продукты. При этом, по словам Карни, потребители будут чаще выбирать произведенные в Британии продукты. В частности, глава Банка Англии считает, что британцы "переключатся" на британскую ягнятину с импортной телятины.

"Продовольствие может (в случае Brexit без "сделки") стоить дороже, чем в Европе, но это будет смягчено эффектом от ослабления фунта на фоне более сильной европейской валюты", — сказал Карни.

Глава минздрава Мэттью Хэнкок также указал на серьезные возможные последствия для национальной системы здравоохранения (NHS) при выходе Британии из ЕС без соглашения. Он признался, что не может прогнозировать последствия, но худший вариант Brexit обернется как минимум увеличением финансирования NHS. Дело в том, что бюджет NHS зависит от курса фунта стерлингов: часть закупок приходится на иностранные товары и препараты, при этом фунт с приближением Brexit теряет в цене.

ДРУГИЕ ПОТЕРИ И БЕДЫ

Выход из Евросоюза без соглашения грозит британцам и другими значительными проблемами. В первую очередь, они ощутят трудности при поездках за границу. Одной из важных норм в пакете рекомендаций правительства на случай негативного сценария является уточнение требований к срокам действия британских паспортов при поездках граждан в страны ЕС. В случае отсутствия сделки с ЕС британцы сохранят возможность приезжать в страны шенгенской зоны на срок до трех месяцев, однако их паспорт на дату начала поездки должен быть действительным шесть месяцев.

Правительство также подтвердило планы начать выпускать национальные паспорта, которым вернут историческую синюю обложку. До 1988 года паспорта граждан Великобритании были темно-синего цвета, однако после этого страна перешла на унифицированный с ЕС стандарт паспорта. Новые документы получили красные обложки, данные со страниц стало возможным считывать машинным способом.

"Синие паспорта будут выпускаться с конца 2019 года. Если замена паспорта (по истечении срока действия) происходит в период между концом 2019 года и началом 2020 года, то может быть выпущен или синий, или бордовый паспорт", — говорится в рекомендациях.

Кроме этого, в случае "жесткого" Brexit гражданам Великобритании для поездок в ЕС на автомобиле потребуется оформлять международное водительское удостоверение. Без финального соглашения с Брюсселем британские водительские права перестанут быть действительными в Евросоюзе. Такие же проблемы будут ждать и обладателей водительских удостоверений, выданных в ЕС.

В случае отсутствия соглашения с ЕС британцам также придется платить за роуминг при поездках в Европу. Мобильный роуминг был отменен в 2017 году, и в настоящее время при поездках в Европу стоимость телефонной связи и мобильного интернета для клиентов британских операторов рассчитывается по "домашним" тарифам.

Еще одна потенциальная проблема – риск приостановки авиасообщения между Соединенным Королевством и Европой. "Если Британия покинет ЕС в марте 2019 года без соглашения, обладающие лицензиями авиакомпании Британии и Евросоюза утратят автоматическое право осуществлять рейсы между Великобританией и Евросоюзом… Авиакомпаниям будет необходимо получать разрешения на полеты между странами в индивидуальном порядке", — говорится в полученном РИА Новости ранее правительственном документе.