МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2018 года составит около 3,5%, что укладывается в таргет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Помимо профицита не могу не отметить низкую инфляцию. Это вообще достижение последнего времени. И в этом году, по всей вероятности, мы выйдем на цифру в 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те 4% контрольные, которые мы для себя определили несколько лет назад", — заявил Медведев в интервью российским телеканалам.

"Таргетирование инфляции, то есть установление цели по инфляции, мы этого достигли. И это позволяет людям просто планировать свои расходы", — отметил премьер.

По словам Медведева, российская экономика по итогам января-октября выросла примерно на 1,7%, цифра невелика, однако рост продолжается и цель вывести его на уровень 3% в 2021 году сохраняется.

"Темпы роста за десять месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но, тем не менее, рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что для того, чтобы развиваться дальше, стране нужны другие темпы роста. Эта цель поставлена в указе президента РФ, и такие темпы роста намечены в основных направлениях деятельности правительства, напомнил он.

"Мы исходим из того, что в этом году темпы роста будут вот такие, как я сказал, но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено, — порядка 2%, а в 2021 году — 3%, потому что нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых", — добавил Медведев.