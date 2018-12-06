МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. США и Китай обсудили шаги навстречу друг другу для смягчения торгового противостояния. Как сообщил в четверг представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, стороны ставят целью за 90 дней отменить все дополнительные пошлины. Таким образом, в обозначенный срок Китай сможет договориться с американской стороной по торговым вопросам, уверен чиновник.

Он констатировал, что встреча руководителей обеих стран на полях саммита G 20 в Аргентине, на которую возлагались особые надежды в плане поиска точек выхода из конфликта, произошла очень успешно. Стороны договорились о взаимных уступках и сейчас их представители продуктивно взаимодействуют по всему спектру вопросов.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 млрд долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Переговоры начнутся с вопросов, касающихся сельхозпродукции, энергетики и автомобилей. Постепенно к ним подключатся консультации по защите интеллектуальной собственности, сотрудничестве в сфере технологий, взаимному доступу на рынки и торговому балансу. Это основные сферы, по которым США имеют претензии к Китаю. Недовольство Вашингтона вызывает и постоянно растущий торговый дисбаланс с КНР. В сентябре по итогам девяти месяцев он вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 34,13 млрд долларов.

ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

Многие эксперты считают, что за обозначенный срок разрешить все накопившиеся противоречия не удастся, и стороны ждет долгий тернистый путь навстречу друг другу. Вероятность выработки полномасштабного соглашения между КНР и США в течение 90 дней не столь высока, прогнозирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Противоречия состоят не в том, что торговля между двумя странами ограничивается, и Китай каким-то образом сильно мешает проникновению американских товаров на свой рынок. Основные претензии США состоят в недостаточной защите авторских прав как на технологии, так и на развлекательную продукцию на территории Китая", — рассказал он.

Кроме того, США как основной экспортер капитала в мире требует свободного доступа на рынок финансовых услуг КНР, а это противоречит интересам китайских властей, поскольку делает финансовую систему менее управляемой и стабильной.

Текущую ситуацию в отношениях между Китаем и США можно описать как достаточно враждебную, но вместе с тем настороженную по отношению друг к другу, согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Каждый из противников пытается занять свою нишу на новом формирующемся рынке с учетом развития информационных технологий, автоматизации, создания новых форм сотрудничества внутри рынка. Это воздействует на них самих и определяет новую расстановку сил в международном разделении труда.

"Самыми сильными игроками на глобальном рынке сегодня являются США и Китай, и каждый из них пытается использовать свою переговорную силу сторон, а проще говоря, свои методы давления и влияния на оппонента. США пригрозили ввести пошлины на продукцию Китая, а Китай в свою очередь за последние полгода сократил свои вложения в гособлигации США до исторического минимума, а именно на 7,7 миллиарда долларов", — отметила она.

Тем не менее, Китай остаётся ведущим кредитором США, что является для них несомненным козырем в будущих переговорах по поводу американских пошлин, добавила эксперт.

ТРУДНЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ

Так или иначе, договариваться этим игрокам придется. Китайская экономика на сегодня значительна по своим масштабам, поэтому США придётся все-таки с ней считаться. В дополнение к этому, Китай ведёт переговоры со многими странами о торговых отношениях без использования доллара, констатирует Новикова.

"Таким образом, исход переговоров между двумя странами в принципе очевиден: США придётся пойти на уступки Китаю в рамках своей экономической политики", — прогнозирует она.

По мнению Кочеткова, на первоначальном этапе будет достаточно получить соглашение, которое смягчит тарифный режим взаимной торговли США и КНР по ключевым направлениям, рассуждает Кочетков. Если же этого не произойдёт, то, по мнению эксперта, в своей эпатажной манере вести международные дела президент Трамп объявит о новом витке торгового давления на КНР.

"До сих пор Вашингтон выступает с позиции безусловной силы, но эта сила далеко не столь безгранична. По сути, текущая торговая война идёт не за поставки сои или дисков с фильмами, а за лидерство доллара в мире. Соответственно, цели США в торговой войне – это защита своей доминирующей позиции в качестве государства, которое предоставляет и гарантирует основную валюту торговых операций", — сказал он.

Именно поэтому торгово-финансовые отношения США и Китая оказались главной целью усилий текущей вашингтонской администрации. Параллельно ведутся активные действия в отношениях с Европой и другими значимыми игроками в глобальном экономическом балансе, где роль США, как регулятора мировых торгово-финансовых отношений, также подвергается сомнению. Еврокомиссия уже представила план дедолларизации, что, скорее всего, вызовет крайнее недовольство американской стороны. Поэтому ждём очередных событий торговой войны по всем возможным направлениям, резюмирует Кочетков.