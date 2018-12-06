МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 14,644 миллиарда рублей, а не на 14,94 миллиарда, сообщается в уточненных данных на сайте министерства.

"В связи с неисполнением ПАО "Банк Зенит" двух заявок, поданных на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска номер 26224RMFS 5 декабря 2018 года, Минфин России информирует об уточненных результатах указанного аукциона", — говорится в сообщении.

Объем предложения составлял 15 миллиардов рублей. Цена отсечения на аукционе составила 88,01% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,1028% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,84% годовых. Спрос — 18,859 миллиарда рублей.