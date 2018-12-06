МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В 2019 году на экономическом форуме в Давосе Росконгресс не будет проводить проект "Русский дом". Как сообщает фонд, это решение было принято из-за отказа в участии представиетлям российского бизнеса.

Как планировалось до этого, "Русский дом" — официальная российская резиденция на Всемирном экономическом форуме в Давосе — будет работать с 21 по 25 января 2019 года. Сам форум запланирован на период с 22 по 25 января. Проект Росконгресса "Русский дом" являлся ежегодной международной платформой, на которой проводились встречи и партнерские диалоги. Обсуждались самые важные вопросы развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества.

"Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта "Русский дом" в Давосе в связи с введенными ограничениями на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме", — говорится в пресс-релизе.

Ранее америсканское издание Financial Times сообщало, что российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину было отказано в участии в форуме в Давосе. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что страна откажется от участия в форуме в случае, если его организаторы не снимут ограничения для российского бизнеса. Президент России Владимир Путин позднее говорил, что российские бизнесмены сами вправе решать вопрос своего приезда в Давос.