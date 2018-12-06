МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2018 году составит 1,6-1,7%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Прогноз Банка России по динамике ВВП на 2018 год предполагает его рост в диапазоне 1,5-2%.

"Принимая во внимание опережающие индикаторы экономической активности, рост ВВП в 2018 году составит 1,6–1,7%", — говорится бюллетене.

"На фоне снижения цен на нефть в ноябре почти до уровня 55 долларов за баррель, квартальный рост экономики с поправкой на сезонность в начале 2019 года замедлится до 1% в пересчете на год", — отмечают авторы.

В обзоре также отмечается, что годовая инфляция в РФ достигнет таргета в 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера.

Банк России в сентябре повысил прогноз по инфляции к концу 2018 года — до 3,8-4,2%, отметив, что он учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

"Инфляция достигнет 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. Из-за действия временных факторов инфляция превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется к 4% в 2020 году", — пишут аналитики департамента ЦБ.

"Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому", — считают в департаменте. При этом краткосрочные проинфляционные риски остаются повышенными из-за произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и предстоящего повышения базовой ставки НДС.

По мнению аналитиков ЦБ, происходящий возврат инфляции к цели происходит под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. К первым можно отнести ускорение роста цен на продовольствие по сравнению с предельно низким уровнем прошлого года, влияние на цены ослабления рубля и опережающее повышение цен некоторыми производителями в преддверии увеличения базовой ставки НДС до 20%. Ко вторым они относят повышение относительно прошлого года темпов роста наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен, слабо подверженных действию временных факторов.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.