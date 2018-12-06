МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Росстат отмечает рост цен на сахар и пшено в РФ в ноябре; кроме того, наблюдается подорожание отдельных видов фруктов и овощей, включая помидоры и огурцы, говорится в сообщении статистического ведомства.

По данным Росстата, в ноябре цены на продовольственные товары в России выросли на 1% по сравнению с октябрем. "В ноябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Рост цен на него отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, в 11 регионах сахар-песок подорожал на 8% и более, больше всего — в Тверской области (на 12,5%). "В то же время в Севастополе сахар-песок стал дешевле на 0,6%", — отмечает Росстат. Кроме того, рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. В частности, огурцы подорожали на 41,4%, помидоры — на 25,5%, репчатый лук — на 10%, виноград — на 6%, белокочанная капуста – на 5,4%, бананы — на 3,7%.

При этом цены на апельсины снизились на 10%, лимоны подешевели на 8,3%, свекла — на 4,4%, яблоки — на 2,3%, морковь — на 1,1%. "Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров заметно выросли цены на пшено — на 9,6%. Мясо птицы стало дороже на 3%, национальные сыры и брынза — на 2,7%", — добавляется в сообщении.

Сырокопченая колбаса, сосиски, сардельки, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), рыбное филе, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, манная, гречневая, овсяная и перловая крупы подорожали на 1,1-2%.

"Вместе с тем на 1,8% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 1% — рыбу живую и охлажденную, на 0,2-0,5% — рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, консервы мясные для детского питания, пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный в зернах и молотый, кофе в организациях быстрого обслуживания", — указывает Росстат.