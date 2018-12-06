МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5% с 0,4% в октябре, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,8% с 3,5% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

По итогам января-ноября рост потребительских цен составил 3,4%. При этом продовольственные товары в ноябре к октябрю подорожали на 1%, в годовом выражении — на 3,5%, за 11 месяцев цены на них выросли на 2,9%. Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции стали дороже к октябрю на 0,7% и на 3,8% в годовом выражении (за 11 месяцев — на 3,7%).

Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Министр экономического развития Максим Орешкин в конце ноября заявил, что инфляция на конец 2018 года ожидается "в районе 4%".

Как отмечает Росстат, в семи регионах (кроме автономных округов, входящих в состав области) в ноябре прирост потребительских цен составил 0,9% и более. Заметный прирост цен отмечен в Дагестане и Калмыкии – 1,1% в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 2% соответственно.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,5% (с начала года – 3,5%), в Санкт-Петербурге – 0,4% (с начала года – 3,2%).