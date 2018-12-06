МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания "Сбербанк инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия", одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в материалах банка.

"Полное фирменное наименование… организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал, которой получил эмитент. Публичное акционерное общество "Уралкалий"….. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться… 293 601 590 голосов, что составляет 10,17998096% голосующих акций", — говорится в материалах Сбербанка.

Отмечается, что банк получил данный пакет акций в косвенное распоряжение через компанию "Сбербанк инвестиции".

В Сбербанке агентству "Прайм" сообщили, что "Сбербанк инвестиции" приобрела право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия" у компании Rinsoco Trading Co Limited.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Основными владельцами "Уралкалия" являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина, а также партнер последнего, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк. По данным списка аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 сентября, они владели примерно по 20% акций компании; Лобяк владел акциями "Уралкалия" через Rinsoco Trading Co Limited.

В Сбербанке сообщили также, что будут принимать решение о дальнейшей судьбе приобретенных 10,18% акций "Уралкалия" исходя из ситуации на рынке, не исключают их продажи.

"Сбербанк будет принимать решение о дальнейшей судьбе инвестиции исходя из ситуации на рынке и потенциальной доходности. При наличии возможности продажи по приемлемой оценке мы, конечно, ей воспользуемся", — рассказали в банке.