МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 60,7% с октябрьского уровня в 60,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижение индикатора до 59,2%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в ноябре опустился до 58,4% с уровня октября в 59,7%.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.