Добавлены высказывания Мадуро (после третьего абзаца).

МЕХИКО, 6 дек /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что со следующего года вся нефтяная продукция страны будет продаваться только за криптовалюту петро.

"Сообщаю, что в 2019 году вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за петро в прогрессивной манере в соответствии с уже имеющимся графиком", — заявил Мадуро в видеообращении, размещенном в его микроблоге в Twitter. Мадуро находится в Москве, где провел переговоры и подписал ряд документов.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов, что составляет сейчас 9 тысяч суверенных боливаров по официальному курсу.

Мадуро высказался за создание корзины валют и криптовалют для продажи нефти и ее производных. "ЕС решил все свои закупки в части энергетики проводить в евро и оставить доллар в стороне. Россия покупает и продает нефть в юанях", – отметил он.

По словам Мадуро, Венесуэла же будет использовать петро. "Это продолжит нас освобождать от валюты, которую использует элита Вашингтона для шантажа, атак на народы мира, экономического ущерба, финансового преследования, как это происходит в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, России", — заметил Мадуро.

Он сказал, что доллар должен входить в новую, взвешенную и справедливую мировую финансовую систему, но не как механизм политического влияния.