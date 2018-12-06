ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ может продлиться полгода или год, сообщил министр нефти Омана Моххамед аль-Румхи.

"Это могут быть 6 месяцев, это может быть год", — сказал журналистам аль-Румхи.

В Вене в четверг прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. В пятницу, 7 декабря, в австрийской столице состоится пятая министерская встреча стран ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.