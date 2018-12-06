ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Страны-члены ОПЕК вновь встретятся в пятницу перед заседанием министров стран ОПЕК+ для обсуждения сокращения добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Встреча (в четверг) была хорошей, но нам нужно продолжить обсуждение завтра", — сказал аль-Мазруи.

Он уточнил, что предмет обсуждения не будет касаться уровня сокращения добычи нефти Россией.

В четверг в Вене прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.