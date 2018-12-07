МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем микроблоге в Twiitter сообщил о том, что Каракас и Москва подписали соглашения на общую сумму в $6 млрд инвестиций.

"Мы подписали контракты, чтобы гарантировать инвестиции на более чем $5 млрд с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, чтобы увеличить добычу нефти", — говорит Мадуро на опубликованном им видео.

Он добавил, что, помимо этого, Венесуэла получит еще $1 млрд инвестиций для производств добывающей отрасли. Главным образом речь идет о добыче золота.

Напомним, что 5 декабря Мадуро встретился с президентом России Владимиром Путиным.