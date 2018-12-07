МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 170,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 170,8 миллиарда долларов США, что на 67,6 миллиарда долларов США больше, чем в январе-октябре 2017 года", — говорится в сообщении.

Экспорт из России в январе-октябре вырос на 28,2% и составил 368,9 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,7% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,3%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,4% против 60,7% за аналогичный период прошлого года. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,3% против 65% за аналогичный период прошлого года, в страны СНГ — 36,5% против 32,6%.

Импорт России увеличился на 7,3%, до уровня в 198,1 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,1% общего объема импорта, на страны СНГ — 10,9%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, который за январь-октябрь составил 47,2% против 48% за аналогичный период прошлого года. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,5% против 51,3% за аналогичный период прошлого года, из стран СНГ — 20,5% против 21,7%.