МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора на 0,3%.

По сравнению с октябрем прошлого года объем промышленного производства в Германии поднялся на 1,6%.

При этом показатель за сентябрь был скорректирован до роста на 0,1% к августу с первоначальной оценки роста в 0,2%. В годовом выражении рост в сентябре составил 0,7%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,8%.

Производство в промышленности Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в октябре снизилось на 0,4% к сентябрю. Производство товаров производственно-технического назначения выросло в отчетном месяце на 0,3%, потребительских товаров — опустилось на 3,2%.