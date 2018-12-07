МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2018 года увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,31 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт РФ на Украину увеличился на 25,6% — до 7,806 миллиарда долларов, импорт РФ из Украины — на 15,6%, до 4,504 миллиарда долларов.

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде осталась на уровне прошлого года — 2,2%.