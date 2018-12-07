МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Нефтяной рынок ожидает окончательного решения, которое примут страны-участницы соглашения ОПЕК+ во время встречи в Вене. Нефтедобывающие страны способны регулировать только предложение, спрос зависит от состояния мировой экономики. По мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch (BoAML), ухудшение экономической ситуации может привести к сокращению спроса на энергоносители и снижению нефтяных цен. Однако снижение не будет значительным, а средние котировки Brent и WTI в следующем году окажутся выше, чем текущие.

В последнем обзоре энергетического рынка BoAML указывается, что в 2019 году биржевой индекс S&P 500 понизится, инфляция в США повысится, а "фискальные стимулы Трампа" перестанут способствовать росту американской экономики. В обзоре делаются прогнозы развития мировой экономики в следующем году: ожидается, что темпы роста мирового ВВП снизятся на 0,2 п. п. по сравнению с 2018 годом – до 3,6%.

В Европе сохранится напряженная ситуация в экономике и политике. Социальные волнения – подобные тем, которые сейчас происходят во Франции – могут повториться. Процесс выхода Великобритании из ЕС будет сопровождаться усилением напряженности в отношениях между Лондоном и Брюсселем. Италия не станет соблюдать требования ЕС о лимитах дефицита бюджета. Сокращение ВВП Германии и Японии продолжится.

В китайской экономике также будут наблюдаться негативные тенденции из-за торговой войны с США, которая разразится с новой силой после трехмесячного перемирия, заключенного Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе. Более того, ряд экспертов полагают, что перемирие при детальном рассмотрении оказалось пустышкой, что подтверждает поведение Трампа, который принялся за старое. В своих "твитах" американский президент назвал себя Tariff Man и высказался о необходимости продолжить давление на Китай путем повышения тарифов. США необходимо добиваться от Китая более значительных уступок для сокращения торгового дефицита. В BoAML полагают, что возобновление полномасштабной торговой войны угрожает поступательному развитию мировой экономики.

Другой угрозой для глобального развития является разнонаправленная монетарная политика: Федрезерв США продолжает поднимать процентные ставки в отличие от ЦБ других стран. Европейский центральный банк не намерен ужесточать кредитно-денежную политику и повышать ставки в следующем году.

В результате такой политики, американский доллар значительно укрепился по отношению к другим валютам, что стало чувствительным ударом по странам с "формирующейся рыночной экономикой" – к таким на Западе относят и Россию. Во многих странах с облегчение восприняли слова главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что процентная ставка в США близка к "нейтральному" уровню. Изменение в риторике Пауэлла вселило надежду на смягчение агрессивной монетарной политики США, направленной на повышение процентных ставок и усиление доллара.

Относительно слабый доллар должен способствовать "восстановлению недооцененных рынков стран с формирующейся рыночной экономикой" в 2019 году, полагают в BoAML. Надежда не означает, что угроза экономического спада будет ликвидирована. Существующие экономические сложности не только сохранятся, но и усугубятся в следующем году.

Это окажет негативное влияние на нефтяной рынок. ОПЕК+ в Вене пытается добиться баланса на нефтяном рынке, ограничив предложение. Однако снижение спроса на энергоносители из-за спада в мировой экономике может привести к дисбалансу на нефтяном рынке, несмотря на усилия ОПЕК+.

До последнего времени мрачные экономические прогнозы не оказывали значительного негативного влияния на нефтяной рынок. Международное энергетическое агентство (МЭА) в этом году уже дважды пересматривало в сторону понижения прогноз спроса на нефть. Однако сокращение оказалась незначительным – всего около 200 тыс. барр./сут. В ноябрьском обзоре нефтяного рынка МЭА отмечается, что ожидания сокращения спроса на нефть компенсируются падением цены на Brent.

Вывод МЭА выглядит парадоксальным: нефть подешевела из-за ухудшения экономической ситуации в мире, но дешевая нефть поддержала спрос на этот вид энергоносителей. Таким образом, дешевая нефть – гарант позитивного развития мировой экономики.

В связи с этим ожидания BoAML по отношению к нефтяному рынку не являются мрачным. "Мы прогнозируем, что средние цены на Brent и WTI составят $70/барр. и $59/барр. соответственно в 2019 году", — говорится в обзоре инвестиционного банка.