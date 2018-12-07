МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Доля населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума по итогам января-сентября снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 19,6 миллиона человек (13,3% от общего числа жителей страны), свидетельствуют предварительные данные Росстата.

Годом ранее доля бедных от общего числа жителей РФ по итогам января-сентября составляла 13,8%, а их общее количество составляло 20,3 миллиона человек. В третьем квартале численность бедных составила 19 миллионов человек против 18,8 миллиона человек во втором квартале.

Величина прожиточного минимума за третий квартал в целом по РФ составила 10451 рубль, для трудоспособного населения — 11310 рублей, для пенсионеров — 8615 рублей, для детей — 10302 рубля в месяц. По сравнению со вторым кварталом прожиточный минимум вырос для трудоспособного населения на 0,27%, для пенсионеров — на 0,37%, для детей — снизился на 0,85%.

При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на третий квартал составила 4822 рубля, непродовольственных товаров — 2456 рублей, услуг — 2465 рублей, расходов по обязательным платежам и сборам — 708 рублей.