ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Сложившийся формат работы в виде министерского мониторингового комитета ОПЕК+ наиболее эффективен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается мониторингового комитета — это лишь один из форматов, о которых договорились страны, чтобы мониторить исполнение этого соглашения, а также оценивать прогноз ситуации на рынках. Если мы договоримся о каком-то другом формате, это может быть, но сейчас наиболее эффективный такой… Это не догма, мы можем в принципе договориться о любом формате, сейчас мы посчитали, что это наиболее эффективный", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Накануне министр нефти Ирана Бижан Зангане призвал ОПЕК остановить работу министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), созданного для контроля за выполнением венской сделки, а также подконтрольного ему технического комитета (JTC), заявив в письме генсеку организации Мохаммеду Баркиндо о нарушении этими комитетами изначальных целей.