МЕХИКО, 8 дек /ПРАЙМ/. Институт окружающей среды Бразилии отклонил запрос французской Total на бурение на пяти блоках углеводородов в районе реки Амазонки, сообщило издание Globo.

Институт выявил ряд технических проблем, связанных с планом действий компании в случае вероятных чрезвычайных ситуаций и возможными угрозами морскому биоразнообразию.

Total является оператором этих пяти блоков, право на работы на которых компания выиграла в 2015 году, ее партнерами по проекту выступают бразильская Petrobras и британская BP.

Компания была официально проинформирована о решении института, ей будет предоставлена возможность прояснить все технические моменты, выявленные регулятором.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе, работает в Бразилии течение 30 лет в секторах разведки и добычи, газа, смазочных масел, нефтехимикатов и возобновляемых источников энергии.