МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) вместо канцлера Германии Ангелы Меркель избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Таковы результаты голосования на съезде партии, которые прошли накануне, 7 декабря, в Гамбурге.

"Всего подано 999 голосов, из них недействительно ноль голосов, воздержались ноль делегатов. Действительны 999 голосов, необходимое большинство составляет 500 голосов. За Фридриха Мерца отдано 482 голоса, это 48,25% поддержки. За Аннегрет Крамп-Карренбауэр подано 517 голосов, это 51,75% поддержки. Она избрана новым председателем ХДС", — заявил председатель съезда ХДС Даниэль Гюнтер.

Избрание на пост главы партии Крамп-Карренбауэр проходило в два тура на съезде в Гамбурге.

В первом туре Крамп-Карренбауэр не удалось собрать необходимого большинства голосов: она получила только 450 голосов делегатов. В своем предвыборном выступлении она сказала, что в настоящее время Европа и Германия нуждаются в сильном Христианско-демократическом союзе. Она также выразила личную благодарность экс-председателю партии Ангеле Меркель за то, что та смогла сохранить ХДС как "большую действующую "народную партию".