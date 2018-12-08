МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,9-4%, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" министр экономического развития Максим Орешкин.

"Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9-4% на конец года — это то, что мы видим сейчас", — сказал Орешкин.

По словам министра, очень серьезный фактор в ускорение роста потребительских цен внес быстрый рост цен на плодоовощную продукцию.

"Если смотреть базовую инфляцию, очищенную от сезонности, она находится ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких рисков для ценовой динамики мы не видим. Да, будет, конечно же, эффект от НДС в начале следующего года, он абсолютно ожидаем, он будет носить краткосрочный характер. Пока базовая инфляция устойчиво находится на уровне 4% и даже чуть ниже", — добавил он.

По данным Росстата, по итогам января-ноября текущего года рост потребительских цен в РФ составил 3,4%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8-4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%.