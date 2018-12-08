МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2019 году составит 4,6-5,5%, ожидает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я больше придерживаюсь тех ориентиров, которые дает Центральный банк, это будет в интервале где-то 4,6-5,5%. Это больше, чем дает официальный прогноз Минэкономразвития", — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о его прогнозах по инфляции в РФ на 2019 год.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 4,3% в 2019 году, Банк России — в интервале 5–5,5%.

На 2018 год официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8-4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%. По данным Росстата, по итогам января-ноября текущего года рост потребительских цен в РФ составил 3,4%.