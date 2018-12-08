МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на шестерых представителей российского бизнеса. Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, этих бизнесменов Лондон считает близкими к Кремлю.

Речь идет о Алишере Усманове, Романе Абрамовиче, Игоре Сечине, Олеге Дерипаске, Аркадии и Борисе Ротенбергах.

По данным издания, список из этих шести фамилий был представлен премьер-министру Британии Терезе Мэй. Она его одобрила.

Помимо этого Лондон собирается передать список спецслужбам стран-союзников в Европе и Северной Америке.

"Наша цель состоит в том, чтобы ограничить их маневренность и способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах", — цитирует слова источника в британском правительстве The Daily Telegraph. Он также сообщил, что кампания против российского бизнеса является частью ответа Великобритании на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.