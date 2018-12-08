МИНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Размер просроченной дебиторской задолженности у белорусских субъектов хозяйствования со стороны их российских контрагентов сокращается, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Замглавы правительства республики в субботу участвует в совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности и возвращения валютной выручки в страну.

"На 1 октября просроченная дебиторская задолженность в торговле с Россией снизилась по сравнению с началом 2018 года почти на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — на 10,5%", — приводит слова Ляшенко госагентство Белта.

Вице-премьер также уточнил, что размер дебиторской задолженности российских контрагентов — как обычной, так и просроченной — сейчас составляет около 190 миллионов долларов. По словам Ляшенко, такая величина средств, находящихся в России, вынуждает белорусские субъекты хозяйствования привлекать кредиты, а это дополнительная нагрузка на предприятия. Соответственно, снижается эффективность их работы, заметил он.

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко со своей стороны высказал мнение, что белорусские субъекты хозяйствования предпринимают недостаточно мер по возврату долгов от российских контрагентов. По словам дипломата, эти меры зачастую ограничиваются направлением обращения о содействии в посольство "как основную спасательную инстанцию".

При этом Семашко указал, что дипмиссия не выполняет функции арбитражного суда "в процессе банкротства или поиска должника". В этой связи он обратил внимание на необходимость упреждающей работы на стадии заключения договоров, мониторинга выполнения всех этапов договорных обязательств, своевременного обращения в судебные инстанции, а также "настоятельного сопровождения" хода исполнительного производства. "Это те минимальные действия, которые необходимы, чтобы избежать безнадежных долгов", — заметил посол.