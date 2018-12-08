МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ вполне справляется с тарифным регулированием, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности передачи регулирования тарифов от ФАС к МЭР.

"Нет смысла дергаться. ФАС справляется с этой функцией. Можно усилять, но не надо передвигать людей с одного места на другое", — сказал он.

Глава "Транснефти" Николай Токарев в четверг заявил журналистам, что власти и бизнес до конца года вернутся к обсуждению вопроса передачи функций тарифного регулирования от ФАС к МЭР. Он отмечал, что встреча по этому вопросу должна состояться у Силуанова.

В начале июня стало известно, что "Транснефть", "Новатэк" и НЛМК направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой передать полномочия по тарифному регулированию крупнейших инфраструктурных монополий от ФАС к МЭР. Компании объяснили это тем, что совершенствование системы ценового и тарифного регулирования должно проходить совместно с принятием стратегических решений по развитию соответствующих отраслей экономики страны, за что отвечает МЭР.

В конце июля Силуанов заявил, что тарифы пока продолжит регулировать ФАС, однако вопрос о передаче этой функции Минэкономразвития при необходимости может быть снова рассмотрен через полгода.