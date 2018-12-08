МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Рабочая группа при Минпромторге РФ должна выработать грамотное решение по закупкам труб "Газпромом", сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах съезда "Единой России".

"Мы договорились, что мы продолжим работу в рамках закупочной деятельности "Газпрома", так чтобы… с одной стороны, чтобы сохранялась конкуренция, с другой — чтобы не было перекосов — в одном больше, в другом — меньше. Поэтому вырабатываем решения. Речь идет не о мерах поддержки каких-то финансовых, речь идёт о выработке грамотных решений по закупке", — сказал министр.

В конце ноября глава Минпромторга провел рабочую встречу для урегулирования разногласий относительно механизма закупок труб между их производителями и "Газпромом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания. В ходе совещания было принято решение создать рабочую группу с участием заинтересованных компаний и ведомств.

Источники, близкие к участникам совещания, рассказали РИА Новости, что на этом мероприятии производители труб высказали претензии к закупочной политике "Газпрома", которая, на их взгляд, перестала соответствовать принципам прозрачности и равнодоступности для российских производителей труб большого диаметра (ТБД). Производители, в частности, предлагают ввести стандарт закупок ТБД для "Газпрома" и представлять им информацию о потребности компании в трубах на 2019-2022 годы.