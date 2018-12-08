МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики с начала года повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Последнее повышение цен произошло 25 ноября. Изменение цен на нефтепродукты обосновывается целью компенсации затрат НПЗ по приобретению сырья.

"С 9 декабря 2018 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,43 белорусского рубля (44,84 российского рубля, или 0,67 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,53 белорусского рубля (47,97 российского рубля, или 0,72 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,74 белорусского рубля (54,55 российского рубля, или 0,81 доллара), ДТ – 1,53 белорусского рубля (47,97 российского рубля, или 0,72 доллара), — говорится в сообщении на сайте "Белнефтехима".

При этом отмечается, что за ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 64,7 доллара, в целом за 11 месяцев 2018 года – 72,1 доллара за баррель. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь – ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32%, в рублевом – на 39%. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8%.

"Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", — говорится в сообщении госконцерна.

В начале ноября вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что постепенное повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране целесообразно продолжить при условии стабильности мировых цен на нефть. Тогда, по его словам, "при стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов".