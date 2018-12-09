МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Внешний госдолг Украины, который правительство должно погасить в 2019-2020 годах, составляет $12 млрд. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

"В 2019-2020 годах Украина должна выплатить порядка $12 млрд, включая проценты", — рассказал он изданию VoxUkraine.

Глава НБУ надеется, что заседание совета директоров МВФ по финансовой помощи Украине состоится до конца текущего года.

Как заявлял ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман, Украине необходимо погасить $33 млрд государственного долга в течение ближайших пяти лет. Обслуживание долга ежегодно обходится республике в 5% от ВВП.

В августе 2018 гожа была утверждена стратегия управления госдолгом Украина. Ее основная цель — снижение уровня долга к ВВП до 49% к концу 2020 года.

Киев рассчитывает, что средства МВФ, выделенные в виде кредита, поступят на счета правительства до конца года. Основным условием со стороны МВФ являлось утверждение Украиной бюджета.

Между тем пока без программы МВФ у Киева отсутствует доступ к иным международным каналам финансирования, например ЕС и ВБ.

Ожидается, что размер первого транша от Фонда может равняться $1,5 млрд.