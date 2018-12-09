С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — ПРАЙМ. РЖД запустили скоростной пригородный электропоезд "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Тосно, передает корреспондент РИА Новости.

Первая "Ласточка" по маршруту Санкт-Петербург – Тосно отправилась с Московского вокзала северной столицы в воскресенье в 9.15 мск.

"Всех хочу поздравить с этим знаменательным событием запуском очередного скоростного пригородного маршрута, который будет обслуживаться поездами "Ласточка"… Это новый продукт, новый поезд, изготовленный в России на заводе "Уральские локомотив" — 80% компонентов на этом поезде российские", — сказал на церемонии запуска поезда директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Время в пути по новому маршруту в среднем составит 46 минут. Поезд будет делать остановки на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино.

К концу года на направлении Санкт-Петербург – Тосно – Санкт-Петербург будут курсировать четыре состава скоростного электропоезда "Ласточка".

Сейчас в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании электропоезда "Ласточка" задействованы на 10 маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Ораниенбаума и Калище.