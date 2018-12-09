МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Россия значительно улучшила свои экономические показатели, поднявшись на пять ступеней и заняв второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg.

Первое место досталось Малайзии, эта страна сохранила лидирующие позиции. "Бронза" — у Китая. Замыкает топ-20 Турция, которая по итогам предыдущего рейтинга была на пятом месте.

Как отмечают эксперты агентства, таких показателей РФ смогла добиться благодаря стремительному росту ВВП, несмотря на ужесточение западных санкций.

Ранее Всемирный банк обратил внимание на улучшение ситуации с деловым климатом в России. Так, страна продвинулась в рейтинге Doing Business, заняв 31 строчку (ранее РФ была на 35-м месте).