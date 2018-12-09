МИНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко рассчитывает на позитивные итоги переговоров с российской стороной по компенсациям в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

"Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге (на заседании Высшего Евразийского экономического совета), говорит о том, что это (компенсация) будет", — сказал Ляшенко. Слова вице-премьера приводит в субботу госагентство Белта.

По словам Ляшенко, его переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком на эту тему намечены на 11 декабря.

"Наше видение просто: подписывая евразийские соглашения в 2016 году, там были оговорены как предельные суммы (получаемые белорусской стороной — ред.), так и причины получения этих компенсаций… Мы передали российской стороне обоснования по этим расчетам. Даже до встречи глав государств у моего визави с российской стороны не вызывала сомнений правильность расчета", — сообщил замглавы правительства республики.

Он также добавил, что дискуссия ведется по поводу размеров компенсации.