МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить запланированное на 11 декабря голосование парламента по соглашению с ЕС о Brexit, сообщает газета Sunday Times.

Ранее Мэй сообщила, что палата общин проведет итоговое голосование по соглашению о Brexit 11 декабря. В случае его неодобрения возможен вариант, при котором Британия покинет ЕС вовсе без соглашения, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

Как пишет Times, министры и помощники ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что поедет в Брюссель, чтобы потребовать лучших условий для сделки.

Это может привезти к тому, что голосование будет перенесено с 11 декабря на более поздний срок, добавляет газета.

Однако, как отмечает издание, несмотря на последнее возможное обращение Мэй к ЕС, "некоторые из ее наиболее надежных министров уже планируют новый референдум".

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.