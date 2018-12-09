КАЛУГА, 9 дек — ПРАЙМ. Проект развития Севморпути планируется согласовать до февраля 2019 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Создана рабочая группа по развитию Севморпути, понятно, что проект многосоставный — это и строительство танкерного флота, и строительство ледокольного флота, и строительство причальной инфраструктуры, и проект железнодорожного транспорта под названием "Северный широтный ход" — все это элементы Северного морского пути", — сказал Акимов.

"Я думаю, что мы до начала февраля укрупненно все графики внутри этих блоков синхронизируем, получим абсолютно ясную, гармоничную картину", — отметил он.

"Сейчас идут споры, это естественный процесс. Эта работа бесконечная, это абсолютно нормально — для этого и создана рабочая группа", — отметил он, добавив, что большие вопросы также будут возникать в процессе реализации СПГ-проектов. "Есть перспективные задачи, к которым мы приступаем сейчас. Они связаны не только с вывозом углеводородов, но и с контейнерным транзитом. Вы знаете, что первый такой опыт был, мы хотели бы расширять грузовую базу — это тоже одна из задач проекта Северного морского пути", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, ожидается, что к концу февраля уже будет готов не только паспорт проекта с предельными показателями, но и будут гармонизированы действия строителей ледокольного и танкерного флота, введение в эксплуатацию новых месторождений, создание дорожной и причальной инфраструктуры. Это серьезная работа, не везде проекты есть, где-то пока только идеи, отметил Акимов .

Поскольку в данном проекте задействованы не только федеральные усилия и средства, но и частные инвесторы, которые разрабатывают месторождения и строят часть портовых мощностей за свои средства, важно свериться с ними еще раз и зафиксировать описанные обстоятельства, чтобы не получилось в какой-то момент так, что правительство выполнило свои обязательства по развитию проекта, а частные инвесторы — нет, подчеркнул глава Минтранса Евгений Дитрих. "Это тоже один из элементов доработки плана, который мы к февралю планировали закончить", — пояснил он.

В ноябре Акимов возглавил рабочую группу по реализации проекта развития Севморпути, созданную по решению правительственной комиссии по транспорту.