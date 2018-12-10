(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Отставанье — маленькая смерть — 8 декабря президент России Владимир Путин выступил на XVIII съезде партии "Единая Россия". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что именно в этот день президент сделал признание в том, на чем до сих пор предпочитал не заострять публичное внимание: то есть на том, в каком состоянии находится мир, Россия и сам он, Владимир Путин. Но, видимо, уже и промолчать об этом не мог.

— "Адаптация не на словах, а практическая работа в условиях рынка" — О необходимости диверсифицировать продукцию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в последние годы говорится на самом высоком уровне. В первую очередь это связано с сокращением оборонного заказа и, как следствие, необходимостью загрузки высвобождаемых мощностей. О том, почему диверсификация неизбежна и с какими проблемами она сталкивается, специальному корреспонденту "Ъ" Ивану Сафронову рассказал академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

— Армянские выборы подморозил декабрь — В Армении в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы, призванные завершить переходный период, который начался в стране после майской "бархатной революции". По предварительным данным, победу, как и ожидалось, одержал блок "Мой шаг" под руководством и. о. премьер-министра Никола Пашиняна. Настроение победителям немного испортило то, что явка избирателей оказалась заметно ниже, чем на "дореволюционных" выборах..

— Россиян развернут в цифровой профиль — Минкомсвязь на неделе согласует подготовленную ЦБ и "Ростелекомом" концепцию платформы цифрового профиля гражданина, оцениваемую в 3 млрд руб. частных инвестиций. Предполагается, что данные из системы смогут использоваться на коммерческой основе, например, банками. Технология может привести как к ограничению свободы общества, так и к злоупотреблениям со стороны частных компаний, опасаются эксперты.

— Онкобольных внесут в регистр — Минздрав планирует запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации. Сроки и основные параметры проекта пока не определены. Предполагается, что IT-составляющую регистра разработает одна из дочерних структур госкорпорации "Ростех".

— Алексей Кудрин счастлив на работе — Шестой Общероссийский гражданский форум (ОГФ), прошедший в минувшие выходные в Москве под эгидой Комитета гражданских инициатив (КГИ), стал первым после ухода Алексея Кудрина с поста председателя КГИ и возвращения на госслужбу. Форум был посвящен теме счастья, которую господин Кудрин считает "серьезной экономической категорией". При этом среди участников ОГФ были востребованы политические дискуссии, а в итоговом заявлении звучит призыв к "отказу от конфронтационной риторики и политики" и "ограничивающих права граждан" законов.

— Одолжились и будет — За десять месяцев 2018 года банки выдали гражданам новых кредитов на 7% больше, чем за весь 2017 год, что подняло уровень задолженности домохозяйств перед банками на новый исторический максимум. На фоне стагнирующего частного спроса экономисты продолжают спорить о роли бума перекредитования в поддержании экономического роста. Между тем в ЦБ уже обнаружили первое с начала 2017 года замедление темпов роста ипотечного кредитования, что, вероятно, в ближайшее время ждет и потребительские кредиты, и само потребление.

— Новые губернаторы поработают в советах — На съезде 7–8 декабря "Единая Россия" переизбрала состав высшего и генерального советов — среди их новых членов около 20 губернаторов и несколько министров. Президиум генсовета расширил численный состав заместителей секретаря генсовета с четырех до пяти и ввел должность первого заместителя. Им стала депутат Госдумы, давняя соратница спикера Госдумы Вячеслава Володина Ольга Баталина. Эксперт не исключает, что ее повышение может означать "постепенный дрейф из лагеря Володина".

— "От нас зависит, как будут вести себя правители" — 8 декабря в клинической больнице №15 умерла председатель Московской хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева. Ей был 91 год. Телеграмму в связи с ее кончиной направил президент России Владимир Путин, отметив, что "высоко ценил ее вклад в становление гражданского общества". А генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд назвал Людмилу Алексееву "мировым матриархом правозащитников, великой русской и великим европейцем".

— В дело домны попали следователь, эксперт и адвокат — Как стало известно "Ъ", в расследовании хищения 9 млн руб. при проведении экспертизы по скандальному уголовному делу о мошенничестве при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) появились два новых фигуранта. В СИЗО отправлен расследовавший дело и вынесший постановление о назначении экспертизы следователь Александр Иванов. А на липецкого адвоката Ивана Панфилова, которого следствие считает посредником между следователем и проводившим исследование экспертом Ольгой Грицкевич, суд наложил запрет определенных действий.

— ООН организовала и объединила миграцию — Сегодня в Марракеше под эгидой ООН откроется международная конференция, на которой, как ожидается, будет одобрен исторический документ — первый глобальный договор о миграции. Но хотя нынешнее международное миграционное законодательство давно устарело, одобрение новой инициативы оказалось неразрешимой задачей: десятки государств уже объявили о том, что не намерены подписывать этот договор, а ряд европейских стран документ и вовсе поставил на грань правительственного кризиса.

— "Водоходъ" потянуло в высокие широты — По информации "Ъ", крупнейший в РФ оператор речных круизов "Водоходъ" готовится к ряду изменений. Новая стратегия компании, рассчитанная на более тесную работу с иностранными пассажирами и уход в сторону люксового сегмента, не была поддержана единогласно, и в январе компанию покинет ее бессменный гендиректор Александр Трофимов. Источники "Ъ" не исключают, что в будущем "Водоходъ" может заняться арктическим туризмом на базе экспедиционных судов, которые могут быть построены на финской верфи Arctech.

— Банкир для Олега Дерипаски — Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски. По информации источников "Ъ", господин Полетаев, который еще в июне был первым зампредом Сбербанка, а потом был переведен в ранг советника Германа Грефа, войдет в советы директоров ряда компаний господина Дерипаски, а также в совет директоров ГМК "Норильский никель".

— Castorama разбирают конкуренты — К российским гипермаркетам DIY-сети Castorama проявили интерес все ее основные конкуренты — Leroy Merlin, "Петрович", OBI и "Максидом". Каждый из них может приобрести отдельные магазины решившей уйти с рынка РФ компании, стоимость некоторых объектов может достигать 3 млрд руб. Весь бизнес Castorama в России ранее был оценен более чем в 20 млрд руб.

— Население дорого обошлось Сбербанку — Сбербанк по итогам ноября вновь столкнулся с оттоком средств физлиц. Объем средств населения на текущих счетах за месяц сократился столь резко, что его не смог в полной мере компенсировать прирост вкладов. Увеличение срочных средств обеспечила акция, в рамках которой банк предложил нетипично высокую ставку, с ее помощью было привлечено более 240 млрд руб. Такой маркетинговый ход позволил банку удержать клиентов и уменьшить совокупный отток средств граждан, но негативно сказался на стоимости пассивов, указывают эксперты.

— ЦБ заглянет в нероссийские кошельки — В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта — о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

— Пенсионных фондов становится меньше — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Согласие ОПС" и два "Нефтегаранта" завершили объединение, в результате которого был создан НПФ, утвердившийся на девятой строчке крупнейших российских частных фондов. Скоро должно завершиться объединение НПФ "Сафмар" и "Доверие" — объединенный фонд будет претендовать на шестое-седьмое место в рэнкинге. Небольшие фонды, наоборот, уходят с рынка, сдавая лицензии. В результате в конце этого — начале следующего года в России останется около полусотни частных фондов.

— Страхованию пропишут риски — Для того чтобы избежать потенциального запрета на агентские продажи, банкиры предложили способы борьбы с недобросовестными действиями при продаже инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Идея заключается во введении оценки риск-профайла клиента, исходя из которой, банк будет рекомендовать или не рекомендовать приобретение данного продукта в письменном виде. Банкиры и страховщики уверяют, что готовы работать по данной схеме, хотя, по мнению экспертов, она может значительно сократить продажи ИСЖ.

— От автопрома требуют расписаться за субсидии — Вице-премьер Дмитрий Козак, инициировавший изменения правил распределения госсубсидий в промышленности, теперь предлагает ограничить круг получателей господдержки в автопроме только компаниями, заключившими специнвестконтракт (СПИК). Такой подход соответствует логике Минпромторга и находит поддержку у российских концернов.

— ГЭХ не дают вылезти из трубы — "Ъ" стали известны подробности встречных предложений "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и властей Санкт-Петербурга о слиянии тепловых активов города. ГЭХ предлагает передать городу 75% акций "Теплосети Санкт-Петербурга" ("Теплосети СПб") в обмен на принадлежащие Смольному котельные ГУП ТЭК СПб, то есть разделить бизнес по производству тепла и его передаче. Город, в свою очередь, предлагает внести в "Теплосеть СПб" другие свои активы по передаче тепла, получив в компании контрольный пакет.

— Utair возвращается к реструктуризации — Спустя три года после кризиса 2015 года авиакомпания Utair пытается провести новую реструктуризацию долга. Таким образом перевозчик пытается высвободить деньги на операционную деятельность. Эксперты отмечают, что с точки зрения доходов январь является одним из самых сложных месяцев для авиакомпаний.

— "Ташир" прощупывает почку — Структура, представляющая интересы группы "Ташир" Самвела Карапетяна, стала основным владельцем сети центров гемодиализа "Диалог", принадлежавшей основателю фармдистрибутора "Космофарм" Игорю Варламову. Желание крупного холдинга инвестировать в подобный проект может быть вызвано тем, что пациенты таких клиник лечатся, как правило, за счет бюджетных средств.

— Unitiki приехал к инвесторам — Агрегатор автобусных билетов Unitiki привлек $1,7 млн от фондов Impulse VC и NP Capital. Компания рассчитывает внедрить систему анализа маршрутов на основе машинного обучения и планирует новый инвестраунд для экспансии в Европу и Азию. Технологии для прогнозирования маршрутов на основе больших данных уже запустили и другие участники рынка.

— Кофе за чужой счет — Запущенный старейшей в Москве сетью кофеен "Шоколадница" Александра Колобова ребрендинг за счет партнеров-франчайзи оказался не таким выгодным, как казалось вначале. Теперь компания пересчитала стоимость ремонта для заведений новой концепции, снизив ее на 20%. Конкуренты пессимистичны и в этом случае: по их мнению, прежде чем предлагать изменения франчайзи, их нужно отработать на собственных заведениях.

— Muzlab подключил нового слушателя — Владелец девелоперской компании RBI Эдуард Тиктинский инвестировал 60 млн руб. в сервис Muzlab, запущенный основателями радиостанции "Дорожное радио". Проект позволяет создавать плей-листы для ресторанов и торговых точек. Конкуренция в этом сегменте растет, причем появляются проекты с более продвинутым функционалом, предупреждают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россияне перестанут собирать бумажные документы — Свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании гражданину услуг поможет цифровой профиль – набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС). О разработке проекта цифрового профиля в конце сентября сообщал РБК, теперь "Ростелеком" и ЦБ подготовили концепцию. "Ведомости" ознакомились с нею, представитель "Ростелекома" подтвердил подлинность документа. ЦБ участвовал в разработке и одобрил концепцию, сообщил его представитель.

— "Единая Россия" будет бороться с заносчивостью и хамством в своих рядах — Выборы в регионах прошли для "Единой России" в целом успешно, хотя ей пришлось "поддержать весьма сложное политическое решение" [о повышении пенсионного возраста], заявил в субботу на съезде партии ее лидер, премьер Дмитрий Медведев. В итоге единороссы получили 75% мандатов, хотя не все ответственно подошли к выборам, в том числе и губернаторским, посетовал он (партия не выиграла в четырех регионах).

— Думская оппозиция оспорит пенсионную реформу в Конституционном суде — Депутаты трех фракций Государственной думы поставили подписи под запросом в Конституционный суд (КС), подготовленный КПРФ, в котором партия обжалует положения закона о повышении пенсионного возраста. Об этом "Ведомостям" рассказал руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

— Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет — "Ведомости" ознакомились с последней версией стратегии пространственного развития до 2025 г., внесенной Минэкономразвития в правительство. Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников. Курировали его разработку два вице-премьера: в прошлом правительстве – Дмитрий Козак, в новом – Виталий Мутко.

— ФРС США думает изменить денежную политику — Управляющие Федеральной резервной системы США обсуждают, стоит ли дать сигнал участникам рынка, что они намерены занять более выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это сделает денежную политику менее предсказуемой и может привести к замедлению роста ставок в 2019 г. Некоторые инвесторы уже готовятся к этому.

— Почему правозащитника уровня Людмилы Алексеевой в России не будет долгие годы — Людмила Алексеева ушла из жизни с уверенностью, что Россия "обязательно станет демократической страной и правовым государством и войдет в семью европейских народов, от которых мы сейчас открещиваемся по-глупому и по-смешному". Эти слова она произнесла, отвечая на вопросы студентов Высшей школы экономики 5 мая 2016 г., но часто говорила об этом и до, и после. А тогда, на встрече, она продолжила: "Я до этого не доживу. А вы доживете".

— "Большевик" может перейти под контроль акционера ПИК Сергея Гордеева — Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева добилась ареста долей компаний, контролирующих здание бывшей кондитерской фабрики "Большевик" на Ленинградском проспекте. Об этом "Ведомостям" рассказали человек, близкий к одной из сторон судебных разбирательств, и два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, в конце ноября районный суд Никосии по иску Rokiana Holdings (входит в "Хорус финанс" Гордеева) наложил обеспечительные меры на 50% долей (плюс одна) фирм, которые прямо или косвенно владеют объектом.

— Агентство по страхованию вкладов хочет ускорить продажу активов рухнувших банков — В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев. Сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей – юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.

— В России может появиться наказание за перекодировку мобильных телефонов — На прошлой неделе Экспертный совет при правительстве представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за подделку IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) мобильных телефонов. Документ уже рассмотрела временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества – в целом законопроект нашел поддержку, сообщила куратор рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета Ирина Левова и человек, знакомый с председателем комиссии Людмилой Боковой.

— ЦБ усилит контроль за платежным рынком — Под регулирование попадут ApplePay, Alipay, MoneyGram и компании, обеспечивающие прием карт в интернете. В пятницу, 7 декабря, в Госдуму внесены два законопроекта, регулирующие платежный рынок, авторы обоих – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") и его зам единоросс Игорь Дивинский, а также Олег Николаев ("Справедливая Россия", комитет по экономической политике) и член Совета Федерации от Костромской области, зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

— Страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти в следующем году — В пятницу, 7 декабря, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства смогли договориться о новом сокращении добычи: с января 2019 г. они уменьшат ее на 1,2 млн барр./сутки по сравнению с октябрем 2018 г. ОПЕК возьмет на себя 800 000 барр./сутки. При этом ограничения не распространяются на Иран, Венесуэлу и Ливию.

— Козак объяснил новые условия господдержки автопрома — Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря. Об этом рассказали "Ведомостям" три источника, знакомых с участниками совещания. Сейчас сбор платят импортеры и производители, а компенсацию за него получают те, кто имеет соглашения о промышленной сборке. Это все крупнейшие автопроизводители.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Шаг через порог — Со следующего года пойдут под снос дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Стартует очередной этап ликвидации жилого фонда, непригодного для проживания. Об этой программе "РГ" рассказал глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

— Тяжелая венская доля — После трехдневных переговоров, неуступчивости Ирана и обвала нефтяных котировок 24 страны — участницы соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+) наконец пришли к компромиссу, который превзошел ожидания рынка. Стороны неожиданно согласились сократить производство нефти в первой половине 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых наибольшую долю обязательств на себя снова взяли Саудовская Аравия и Россия.

— Стоп диверсия — Представители ФСБ России провели брифинг, на котором рассказали ранее неизвестные детали провокации, совершенной украинскими моряками в Керченском проливе. По мнению ведомства, действия задержанных могли быть направлены против Крымского моста.

— Время притормозить — Столичные власти предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости. На сколько конкретно — еще будет обсуждаться. Отмечается, что при существующем пороге в 20 километров в час, многие водители ездят не разрешенные 60, а 79 км/час.

— Лайки на поводке у босса — Следят за своими сотрудниками в сетях уже 59 процентов компаний. Это больше, чем три года назад. Главное, чего боятся работодатели, это разглашения коммерческой тайны. Еще их волнует соблюдение работниками этики поведения.

— Ближе к людям — В субботу в Москве завершился XVIII съезд "Единой России". Уходящий год был для партии непростым, признал председатель "ЕР", премьер-министр Дмитрий Медведев. "Единороссы" обсудили текущие дела и взяли курс на обновление партии в новом политическом цикле.

— Открыть клетку — Противников законопроекта о запрете клеток в залах судебных заседаний может настигнуть нежеланная слава, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пообещала проследить, чтобы их имена становились достоянием общественности.

— Перевернуть страницу — Россия и Греция перевернули неприятную страницу совместной истории, связанную с высылкой российских дипломатов из Афин, и настроены на углубление сотрудничества в разных сферах. Об этом заявили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогами переговоров в Москве.

— Спикеры обсудили террор — Создание Большого евразийского партнерства поможет противодействовать санкциям США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также заметил, что рано говорить о победе над международным терроризмом.

— География героев — В Кремлевском дворце прошла церемония награждения Премией Русского географического общества. Президент Владимир Путин вручил одну из наград. Также он побывал на приеме по случаю Дня Героев Отечества.

— Спешите делать добро — Татьяна Москалькова вручает медаль неравнодушным. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручает традиционную награду — медаль "Спешите делать добро".

— Не сторговались на проценте — Снизить комиссии за обслуживание банковских карт и другие меры поддержки торговли предложили ретейлеры. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с руководителями торговых сетей ведомствам поручено представить свои предложения в правительство.

— Разрешите доложить — В ближайшие полтора года банки переведут на карты "Мир" выплаты пенсий военным, пожарным, сотрудникам полиции, ФСИН, Росгвардии и наркоконтроля. В этот же срок должен быть завершен обмен карт у "гражданских" пенсионеров.

— Минфин смягчился — Регионам смягчат ответственность за отставание от прогнозных показателей экономического развития. Речь идет о субъектах, получающих дотации из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности

— Переехали Оку — Южный обход Калуги соединил три федеральные трассы. Открыто движение на всей протяженности южного обхода Калуги, который строили три года. Проект был разбит на три этапа. И завершающим была прокладка трассы и строительство моста через Оку на участке Секиотово — Анненки.

— В обход всех правил — ЗАО "Племенной завод имени Калягина" в Ипатовском районе Ставропольского края более пяти лет пытается отсудить участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 31 000 га, находящийся в госсобственности. Пока Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает нескончаемые ходатайства и новые иски, землей вовсю пользуется племзавод.

— Трамп аплодирует — "Цветная революция", с помощью которой при поддержке европейских покровителей был совершен госпереворот 2014 года на Украине, вернулась бумерангом на улицы Старого света. И теперь по тем же "лекалам" народные массы во Франции свергают режим Макрона. А Трамп аплодирует.

— Едины в форме — Пресс-служба президента Порошенко опубликовала на его странице отчет о встрече с бойцами десантно-штурмовой бригады из Житомирской области. На групповой фотографии со "штурмовиками" у третьего от президента бойца на груди красовался шеврон 3-й дивизии СС "Мертвая голова", а эта символика строго запрещена не только в ЕС, но и формально на Украине.

— Меркель 2.0 — В Германии стало известно имя преемника Ангелы Меркель во главе правящего Христианско-демократического союза. Точнее — преемницы. Как и предсказывали эксперты "РГ", большинство делегатов съезда в Гамбурге отдали голоса в пользу теперь уже экс-генсека партии, 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

— Париж: 1726 человек арестовано — Поздно вечером в эту субботу Елисейские Поля представляли собой странное зрелище. На всем их протяжении два ряда деревьев, подсвеченных по случаю приближающегося Рождества красными лампочками, и ни одного прохожего, если не считать полицейских и их спецмашин с проблесковыми маячками.

— "Героев" освистали — Легендарный военно-музыкальный ансамбль имени Александрова продолжит гастроли в Польше, несмотря на инцидент, который накануне произошел во время его концерта в городе Быдгощ. После того как артисты закончили исполнять "Танец с саблями", небольшой паузой воспользовались двое местных активистов, выскочивших на сцену с антироссийскими плакатами и проукраинскими лозунгами.

— Предъявите пальчики — Автоматизированную систему паспортного контроля планируется создать на пунктах пропуска через границу в аэропортах России. Подобные системы способны пропускать до трех человек в минуту.

— И к кому прилетит?— США призвали Россию отказаться от ракеты 9M729 из-за того, что она не соответствует договору о РСМД. Однако у претензий к РФ основы нет, в то время как сами Соединенные Штаты регулярно нарушают договор.

— За удобства ответили — Тюремные руководители наказаны за роскошное меню Цеповяза. Тюремное ведомство привлекло к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области.

— Пригласили в Россию — В Нью-Дели прошли представительные российско-индийские консультации по вопросам международной безопасности и двустороннего сотрудничества. По их итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

— Человек истории — В Москве в субботу ушла из жизни известная российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева. Хрупкая, но смелая. Одна из тех редких людей, кто навсегда остается в памяти. О ее личности и значении ее судьбы для истории России "РГ" рассказывает известный политик Владимир Лукин.

— Велосипеду дай дорогу — Велосипедисты получили преимущества над автомобилистами. Они смогут двигаться по всей ширине дороги. Такие привилегии им дают новые поправки в ПДД. Постановление правительства об этом публикует "РГ".

— Ни хао, невидимка! — Китай запустил к Луне станцию "Чанъэ-4". Впервые в истории она должна совершить посадку на обратной, невидимой, стороне спутника Земли. То есть китайцы собираются забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата.

— Зачет для букваря — В федеральном перечне осталось всего 863 учебника: он сократился более чем на треть. Такое решение принято на заседании научно-методического совета Министерства просвещения.

— Вздремнуть в капсуле — В петербургском аэропорту Пулково открылся необычный отель. Долгое ожидание между стыковочными рейсами в аэропорту Пулково теперь станет комфортнее. В общей зоне пассажирского терминала открылся капсульный отель Aerosleep.

— "Водолей" приплыл — Правозащитные и гуманитарные организации, в том числе "Врачи без границ" (MSF), приняли решение прекратить сотрудничество со скандальным кораблем Aquarius ("Водолей"). Это судно потрепало нервы странам Средиземноморья, в частности, вызывая раздражение в Риме и Афинах и запомнившись исключительно тем, что помогало нелегальным мигрантам, скопом привозя их в страны юга Европы.

— Навострили склоны — Уже этой зимой 135 километров горнолыжных трасс сразу двух сочинских курортов — "Розы Хутор" и "Газпрома" — будут доступны по единому ски-пассу. Соответствующий договор подписан, и даже подготовлена тарифная сетка.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вектор газа — Строительство "Северного потока-2" (СП-2) идет в строгом соответствии с утвержденным расписанием. Об этом "Известиям" сообщил официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. Он подчеркнул: к концу ноября по дну Балтийского моря было проложено около 300 километров труб. Что же касается попыток США под разными предлогами помешать строительству газопровода, они предпринимаются с целью расчистки рынка для поставок американского сланцевого газа, отметил российский сенатор Владимир Джабаров.

— Запустили ротацию — Лидерство заключается не в обещании манны небесной, а в принятии ответственных, нужных стране решений. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в субботу на XVIII съезде "Единой России". В нем приняли участие 3,5 тыс. делегатов и гостей. По мнению главы государства, важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, который нельзя купить, а можно только заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей.

— За одной картой — К концу 2019 года планируется создать карту всех отходов I и II классов опасности. Речь в том числе идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Это следует из федерального проекта "Инфра-структура для обращения с отходами…", с которым ознакомились "Известия". Минприроды и "Росатом" разработают интернет-портал, интегрированный с сайтом госуслуг. Все пользователи смогут отследить перемещения опасных элементов, места их захоронения и утилизации.

— "Шаг" во власть — Блок Никола Пашиняна "Мой шаг" по предварительным результатам набрал 67,24% голосов избирателей на выборах в Армении. Согласно данным ЦИК на 23.00, места в парламенте себе также обеспечили "Процветающая Армения" (10,57%), АРФ "Дашнакцутюн" (6,31%) и "Светлая Армения" (6,35%). За бывшую партию власти — Республиканскую партию Армении (РПА) — проголосовали 4,08% граждан. Явка на воскресных выборах, в которых приняли участие 11 политических объединений, составила 48,63%. Москва готова сотрудничать с новым руководством страны, которое поддержал народ, заявили "Известиям" в Госдуме РФ.

— По акту сделанного — Требования манифестантов во Франции разрастаются вплоть до призывов к отставке президента Эммануэля Макрона. Власти в ответ вдесятеро увеличили количество арестов: в минувшую субботу, по данным французского МВД, правоохранители задержали 1723 человека, из которых 1220 поместили под стражу. Протестное движение представляет реальную угрозу правительству, заявила "Известиям" сенатор Элизабет Ламюр.

— Сбросить лишнее — В России неуклонно растет число людей с ожирением. Спасти от него становится все сложнее — в некоторых случаях необходима помощь хирургов. Тему радикальной борьбы с лишним весом в рамках научно-практической конференции "Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений", прошедшей на площадках группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА", обсудили ведущие российские эксперты в этой области. Мероприятие с участием известных специалистов по бариатрической хирургии прошло в режиме телемоста между Санкт-Петербургом и Геленджиком при поддержке компании Olympus.

— Квант под прикрытием — Платформа защищенных квантовых коммуникаций, разрабатываемая в России, обеспечит цифровой промышленности новый уровень кибербезопасности. Технология позволит свести на нет усилия мошенников или террористов, в руки которых в будущем могут попасть квантовые компьютеры. Разработкой отечественной системы цифровой связи, основанной на фундаментальных законах физики микромира, займется консорциум ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, Университета ИТМО и "Ростелекома".

— Сверхновые данные — В России готовится эксперимент "Нуклон 2", направленный на изучение тяжелых ядер в составе космического излучения. Для этого на орбиту планируется отправить 48 высокоточных спектрометров, разработанных в НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. В ходе исследования ученые получат данные о взрывах сверхновых звезд в относительной близости от Солнечной системы, радиационное воздействие которых могло значительно повлиять на биосферу Земли.

— Слабости сильного пола — Спомощью статистической модели ученые рассчитали коэффициент смертности от погодных шоков для мужчин и женщин. В работе было доказано, что мужчины страдают сильнее как от жары, так и от холода. Выяснилось, что единичные холодные дни никак не влияют на смертность людей обоих полов, а вот единичные жаркие приводят к увеличению смертности у мужчин и женщин. Что касается периодов более трех суток с аномально высокими и низкими температурами (волн жары и холода), то они приводят к ухудшению самочувствия обоих полов.

— Поделили добычу — Компромисс по сокращению нефтедобычи в 2019 году на 1,2 млн баррелей в сутки, к которому пришли страны ОПЕК+, стабилизирует цены на черное золото на уровне $60–70 за баррель. Однако одновременно с этим договоренность может привести к сокращению деловой активности в нефтегазовой и смежных сферах, а также снизить годовые темпы прироста ВВП на 0,05 п.п., считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Мой первый долг — Начинающие заемщики выбирают обеспеченные ссуды — на машину и квартиру, показало совместное исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и МФК "Займер" для "Известий". В этих двух сегментах доля граждан, берущих заем впервые, максимальная — свыше 18%. Меньше всего россияне хотят начать кредитную историю с микрокредита до зарплаты — таких всего 3,6%. Финансовые организации тщательно отбирают клиентов. Большинство заемщиков исправно платят ипотеку, в автокредитовании риск неплатежа выше, но есть залог в виде машины, которую банк может продать, поясняют эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Эскроуметный итог — Стартующий в 2019 году механизм строительства и продажи жилья через эскроу-счета не повлияет на цены готовых квартир, но сделки "на уровне котлована" подорожают на 9%, прогнозируют в PwC. Застройщики настроены более пессимистично.

— Дружба с "Дружбой", а служба с ФАС — Военная прокуратура и ФАС проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии. ФСБ обратила внимание на контракты еще за несколько месяцев до расследования Алексея Навального.

— "Единую Россию" бросают в прорыв — На съезде "Единой России" первые лица страны заявили, что Россия в драматической ситуации и партии власти предстоит принимать непростые решения. У нее проблемы с позиционированием и нет своего голоса, говорят политологи.

— Врио на атомном ходу — После просьб региональных элит поскорее назначить губернатора его пост получил не имевший ранее никакого отношения к Сахалину топ-менеджер "Росатома" из команды Сергея Кириенко. Через два месяца после ухода с поста губернатора Сахалинской области президент Владимир Путин назначил врио главы региона руководителя инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" 58-летнего Валерия Лимаренко.

— Никол Пашинян прошел проверку выборами — В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, завершившие переход власти в стране к прежней оппозиции. На какое число депутатских мандатов может рассчитывать блок Никола Пашиняна, разбирался РБК.

— Нефтеэкспортеры договорились притормозить — Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. РБК разбирался, что это значит для России и что будет с ценами.

— Долговая география — За полгода, с апреля по октябрь, Газпромбанк нарастил финансовые требования к резидентам Швейцарии, Австрии и Люксембурга в три раза, или почти на 290 млрд руб., следует из отчетности, раскрытой банком.

— Раскопки обесточили Крымский мост — Росжелдор отменил тендер на электрификацию железнодорожной части Крымского моста. Как позднее пояснил представитель Минтранса, его отложили на следующий год из-за переноса дороги, на пути которой оказался древний город.

— Сбербанк проведет кредитную линию по точкам — Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования и начинает под своим брендом выдавать потребительские кредиты — пока онлайн. Это вряд ли быстро изменит расклад сил в сегменте, но заставит другие банки активизировать борьбу за клиента.

— Американские пиццерии получили вьетнамского шефа — Развивать сеть пиццерий Sbarro в России теперь будет владелец сетей вьетнамской кухни PhoBo и Vietcafe. Бывшие собственники, в числе которых были структуры Альфабанка, рассчитывали открыть 300 новых точек, но проект не пошел.