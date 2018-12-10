ПЕКИН, 10 дек — ПРАЙМ. Фондовые биржи Китая в понедельник открылись снижением основных индексов на фоне ситуации вокруг задержания в Канаде финансового директора Huawei Technologies и осложнения отношений Пекина, Оттавы и Вашингтона, свидетельствуют данные торгов.

После открытия торгов в понедельник утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,7% — до 2587,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,08%, до 1336,11 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 25712,74.

Инвесторы опасаются, что положительная динамика по урегулированию торговых споров после переговоров лидеров Китая и США в Аргентине может сойти на нет из-за скандала вокруг Huawei.

Дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместитель председателя правления компании Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадиции запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

Слушание о залоге должно состояться в понедельник, в минувшие выходные МИД Китая вызвал послов Канады и США в Пекине, чтобы сделать им представление и выразить протест. Власти Китая потребовали от Канады немедленно освободить задержанную, а от США — аннулировать ордер на ее арест.