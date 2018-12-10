МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале 2018 года, по второй оценке, опустился на 0,6% в квартальном выражении, свидетельствуют данные правительства страны.

В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре показал снижение на 2,5%.

Показатели оказались хуже прогнозов аналитиков и предварительной оценки. Так, эксперты, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали сокращение индикатора на 0,5% в квартальном исчислении и на 1,9% — в годовом. В ноябре ведомство сообщало, что ВВП Японии за указанный квартал сократился на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% — в годовом.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сократился на 0,2% в квартальном исчислении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,1%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде уменьшился на 0,1% в квартальном выражении, частных — не изменился. Экспорт снизился на 0,3% в квартальном выражении, импорт — вырос на 0,2%.