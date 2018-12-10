МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Россия по итогам 2017 года вышла на второе место в мире по производству оружия. Таковы результаты доклада Стокгольмского международного институт исследований проблем мира (SIPRI).

В статистику SIPRI была включена информация о 100 ведущих производителях оружия, общий объем продаж которых составил $398,2 млрд. Отмечается, что китайские компании сюда не входят, так как данные о них отсутствуют.

Итак, по данным экспертов института, у российских компаний за прошлый год объем экспорта вооружений составил 9,5% от мирового рынка. На рост продаж (составил 8,5% к 2016 году) повлияла реализация программы модернизации вооружения в стране.

"С 2011 года российские компании продемонстрировали существенный рост объемов своих военных продаж. Это соответствует линии на увеличение военных закупок с целью модернизации вооруженных сил", — прокомментировал результаты исследователь SIPRI по вооружениям и военным расходам Симон Веземан.

Начиная с 2002 года второе место по производству оружия занимала Великобритания. В 2017 году ее позиции ослабли — третье место и доля в 9%.

На первом месте — США. Доля лидера на рынке вооружений составляет 57%.