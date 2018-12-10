МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Регионами с самыми высокиями пенсиями в России стали Чукотский автономный округ, Ненецкий АО и Магаданская область, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ПФР.

В среднем по стране пенсионеры получают 14,144 рубля в месяц.

Самые большие выплаты — на Чукотке. Здесь средний размер пенсии на 1 июля 2018 года составил 25 173 рубля. Далее идут Ненецкий автономный округ, где месячная выплата составляет 22 050 рублей, и Магаданская область — 21 508 рублей. В первую пятерку также попали Камчатский край (21 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 рубля).

Самые низкие пенсионные выплаты в России зафиксированы в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), республике Дагестан (11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей). В 46 регионах страны пенсия выплачивается ан уровне ниже среднего.