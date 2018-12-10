МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Банк Франции понизил прогноз по росту ВВП страны на четвертый квартал до 0,2% с 0,4% на фоне протестов в стране, следует из сообщения регулятора.

"В ноябре, нынешнее движение (в стране — ред.) затронуло больше всего промышленный сектор. Агропродовольственный сектор, из-за трудностей с которыми сталкивались ритейлеры, а также автопром пострадали больше всего. В целом, промышленное производство больше не росло", — отмечается в сообщении банка.

В частности, замедление роста особенно сказалось на транспортном секторе и ресторанном бизнесе.

По прогнозу банка Франции, который опирается на месячный индекс деловой активности, рост ВВП в четвертом квартале составит 0,2% по сравнению с третьим. При этом в октябре, регулятор прогнозировал этот показатель на уровне 0,4%.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.