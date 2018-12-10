МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Прямые издержки Нидерландов в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки составят около 2,3 миллиарда евро (примерно 2,6 миллиарда долларов) к 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на Счетную палату страны.

Счетная палата, которая занимается аналитикой для подготовки принятия правительственных решений, заявила в понедельник, что Кабинет министров и большая часть нидерландской промышленности "интенсивно" готовятся к Brexit еще с 2016 года, но в "худшем случае" таможня страны может быть не готова.

Как отмечает агентство, Великобритания является третьим по величине торговым партнером Нидерландов после Германии и Бельгии.