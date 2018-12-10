БРЮССЕЛЬ, 10 дек — ПРАЙМ. Великобритания может в одностороннем порядке изменить свое решение о выходе из ЕС и остаться в блоке, согласия других членов ЕС для этого не требуется. Такое окончательное постановление вынес в понедельник Европейский суд, сообщает Dow Jones.

Это постановление означает, что до 29 марта, когда истекает отведенный на переговоры по Brexit двухлетний период, Великобритания может прекратить процесс выхода из ЕС. В постановлении суда сказано, что такому постановлению должен предшествовать "демократический процесс", что, видимо, означает одобрение такого решения парламентом.

Это постановление поддержит тех, кто выступал против Brexit, и еще больше осложнит борьбу премьер-министра Терезы Мэй за одобрение парламентом плана выхода из ЕС, который она согласовала с Брюсселем.

Голосование в британском парламенте по этому вопросу назначено на вторник. Ожидается, что парламент не поддержит предложенный Мэй план.

Великобритания стала первой страной, которая в марте 2017 года воспользовалась процедурой, предусмотренной статьей 50 Лиссабонского договора о порядке выхода из ЕС, после того как в июне 2016 года на референдуме с небольшим перевесом победили сторонники Brexit.