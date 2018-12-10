МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на уровне "BBB-", прогноз стабильный, сообщило агентство.

S&P также присвоило краткосрочный кредитный рейтинг ММК на уровне "A-3".

"В нашу оценку кредитоспособности ММК мы включили низкозатратное производство, высокую операционную рентабельность, значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью, минимальный леверидж и сильный показатель по ликвидности", — пишет агентство.

S&P может понизить рейтинг ММК при существенном снижении спроса на сталь или ухудшении ценовой среды, что может привести к выраженному снижению показателя EBITDA. Более высокие дивиденды и масштабные инвестиции также могут негативно сказаться на рейтинге, говорится в релизе.

Повышение рейтинга в ближайшие несколько лет маловероятно, учитывая высокую волатильность рынка стали в России. При этом рейтинг ММК не ограничен страновым потолком: агентство считает, что благодаря низкому уровню задолженности компания может быть оценена на одну ступень выше рейтинга РФ.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Группа в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% — до 12,86 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников.