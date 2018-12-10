МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 6,5%, в ноябре снизился на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с октябрем, к евро — вырос на 0,8%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре снизился на 0,4% по отношению к октябрю, по итогам 11 месяцев — на 6,5%.

Номинальный курс рубля к доллару снизился в ноябре на 0,5%, за январь-ноябрь — на 11,6%, к евро в ноябре вырос на 0,6%, а в целом за 11 месяцев — сократился на 7,9%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в ноябре составил 66,24 рубля, к евро — 75,33 рубля.