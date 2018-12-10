МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в октябре составил 100 пунктов, что на 0,2 пункта меньше по сравнению с сентябрем, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В Бразилии и России по-прежнему ожидается замедление экономического роста", — отмечает организация.

В Индии индекс в октябре вырос до 101,1 пункта со 101 пункта в сентябре, в Бразилии — снизился до 102,1 пункта со 102,3 пункта. В Китае индекс сохранился на уровне 99,3 пункта.

Индексы большинства экономически развитых стран незначительно уменьшились. В частности, CLI Великобритании опустился до 98,8 пункта с 99 пунктов месяцем ранее, во Франции — до 99,2 пункта с 99,4 пункта. Показатель Германии снизился до 99,8 пункта со 99,9 пункта, Италии — до 99,6 пункта с 99,7 пункта в сентябре. Экономическая активность в Канаде сократилась до 99,4 пункта с 99,5 пункта.

В Японии индекс остался на уровне сентября в 99,7 пункта, в США — снизился до 99,7 с 99,8 пункта. Агрегированный CLI стран "большой семерки" сократился до 99,6 пункта против 99,7 пункта в прошлом месяце.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.