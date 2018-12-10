МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Действие договора о дружбе Украины с РФ прекращается с 1 апреля 2019 года, сообщил в микроблоге Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Это ключевой документ, предполагающий стратегическое партнерство двух стран.

"Закон Украины №0206 "Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией". Подписано", — написал украинский президент.

Договор между странами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.