МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал установление особого режима удержания налога и налогообложения дивидендов по своим акциям, которые принадлежат эмитенту через принадлежащую ему организацию.

Соответствующая поправка к законопроекту об определении правительством РФ перечня услуг обслуживания самолетов в аэропортах при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению НДС по нулевой ставке, была поддержана комитетом в понедельник.

"Предлагается установить особый режим удержания налога и налогообложения дивидендов по акциям, так называемым, квазиказначейским, то есть которыми владеет сам эмитент, но через организацию, которая ему принадлежит", — пояснил замминистра финансов РФ Илья Трунин, представляя поправку правительства.

"Понятно, что если доход выплачивается сам себе, например, прямо по казначейским акциям, если акции принадлежат эмитенту, то налоги не удерживаются. Предлагается установить аналогичный порядок для выплаты не напрямую, а через организацию, которая принадлежит эмитенту, которая получает по соответствующим акциям дивиденды, отказывается от фактического права и в течение не более 120 дней с момента выплаты эти деньги возвращаются обратно эмитенту. Предлагается в этом случае налог с такой операции не взимать", — пояснил замминистра.